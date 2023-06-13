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Йокич был признан MVP по итогам финальной серии НБА

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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в составе своей команды стал чемпионом НБА.

«Денвер» одержал победу над «Майами Хит» в пятом матче финальной серии плей-офф со счётом 94:89. Таким образом, команда стала чемпионом НБА, обыграв «Майами» в серии — 4-1.

По окончании игры Йокич был выбран MVP финальной серии. Он также стал самым результативным игроком заключительного матча. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Денвер» стал чемпионом НБА впервые в своей истории.

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