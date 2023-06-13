MD: Роналду в случае расставания с Родригес будет пожизненно обеспечивать её

Стали известны детали добрачного контракта между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невестой Джорджиней Родригес.

По информации Mundo Deportivo, футболист и модель подписали добрачный контракт после первой беременности девушки. В случае их расставания дом в Испании переходит в распоряжение Родригес. Также она пожизненно будет получать выплаты в размере €100 тыс.

Напомним, что пара находится в отношениях с 2016 года. Они воспитывают пятерых детей, двоих из которых родила Джорджина.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Роналду упала до €15 млн.