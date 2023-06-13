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Marca: суд отклонил новую апелляцию Дани Алвеса

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Суд Барселоны отклонил апелляцию об освобождении бывшего бразильского футболиста Дани Алвеса.

По информации Marca, суд отклонил уже вторую апелляцию игрока. Адвокаты бразильца пытаются убедить суд в том, что Алвес после освобождения останется в Барселоне и никуда не сбежит.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании Алвеса подвергли травле в тюрьме.

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