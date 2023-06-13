Marca: суд отклонил новую апелляцию Дани Алвеса

Суд Барселоны отклонил апелляцию об освобождении бывшего бразильского футболиста Дани Алвеса.

По информации Marca, суд отклонил уже вторую апелляцию игрока. Адвокаты бразильца пытаются убедить суд в том, что Алвес после освобождения останется в Барселоне и никуда не сбежит.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании Алвеса подвергли травле в тюрьме.