Marca: суд отклонил новую апелляцию Дани Алвеса
По информации Marca, суд отклонил уже вторую апелляцию игрока. Адвокаты бразильца пытаются убедить суд в том, что Алвес после освобождения останется в Барселоне и никуда не сбежит.
39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании Алвеса подвергли травле в тюрьме.