L'Équipe: «Бордо» получил техпоражение в матче, в котором фанат толкнул игрока «Родеза»

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции засчитал «Бордо» техническое поражение в матче второго дивизиона чемпионата Франции с клубом «Родез».

Об этом сообщает L'Équipe.

Таким образом, «Родез», получивший три очка, избежал вылета из второго дивизиона. А «Мец» обошёл «Бордо» в турнирной таблице и вышел в Лигу 1.

Напомним, что матч между «Бордо» и «Родезом» был прерван после забитого мяча Буаде.

Футболист праздновал гол за пределами поля, и один из фанатов «Бордо» прорвался с трибун и толкнул Буаде, который упал и не смог продолжить встречу. Его унесли на носилках.

Ранее сообщалось, что болельщику «Бордо» грозит год тюрьмы за толчок игрока «Родеза» в матче Лиги 2.