L'Équipe: «Бордо» получил техпоражение в матче, в котором фанат толкнул игрока «Родеза»
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Об этом сообщает L'Équipe.
Таким образом, «Родез», получивший три очка, избежал вылета из второго дивизиона. А «Мец» обошёл «Бордо» в турнирной таблице и вышел в Лигу 1.
Напомним, что матч между «Бордо» и «Родезом» был прерван после забитого мяча Буаде.
Футболист праздновал гол за пределами поля, и один из фанатов «Бордо» прорвался с трибун и толкнул Буаде, который упал и не смог продолжить встречу. Его унесли на носилках.
Ранее сообщалось, что болельщику «Бордо» грозит год тюрьмы за толчок игрока «Родеза» в матче Лиги 2.