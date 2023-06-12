Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

L'Équipe: «Бордо» получил техпоражение в матче, в котором фанат толкнул игрока «Родеза»

Короткая ссылка
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции засчитал «Бордо» техническое поражение в матче второго дивизиона чемпионата Франции с клубом «Родез».
L'Équipe: «Бордо» получил техпоражение в матче, в котором фанат толкнул игрока «Родеза»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает L'Équipe.

Таким образом, «Родез», получивший три очка, избежал вылета из второго дивизиона. А «Мец» обошёл «Бордо» в турнирной таблице и вышел в Лигу 1.

Напомним, что матч между «Бордо» и «Родезом» был прерван после забитого мяча Буаде.

Футболист праздновал гол за пределами поля, и один из фанатов «Бордо» прорвался с трибун и толкнул Буаде, который упал и не смог продолжить встречу. Его унесли на носилках.

Ранее сообщалось, что болельщику «Бордо» грозит год тюрьмы за толчок игрока «Родеза» в матче Лиги 2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить