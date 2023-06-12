Де Йонг: жаль, что Месси не вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о том, что нападающий Лионель Месси не вернулся в каталонский клуб.

«Думаю, любая команда хотела бы, чтобы Лионель выступал за них, потому что везде и всегда он играет решающую роль. Жаль, что он не вернулся в «Барселону», — цитирует де Йонга De Telegraaf.

Третьего июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее сообщалось, что Месси на несколько часов задержали в аэропорту по прилёте в Китай.