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СЭ: Кержаков ведёт переговоры с клубом из Сербии

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Александр Кержаков в ближайшее время может возглавить один из клубов высшего дивизиона чемпионата Сербии.

Переговоры сторон находятся в продвинутой стадии, сообщает «Спорт-Экспресс».

40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения. Антониус 1 апреля объявил об увольнении Кержакова с поста главного тренера команды.

10 апреля российский специалист рассказал, что владелец кипрского клуба Дмитрий Пунин вмешивался в тренерский процесс.

Ранее генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказал мнение об Александре Кержакове.

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