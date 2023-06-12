СЭ: Кержаков ведёт переговоры с клубом из Сербии
Переговоры сторон находятся в продвинутой стадии, сообщает «Спорт-Экспресс».
40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения. Антониус 1 апреля объявил об увольнении Кержакова с поста главного тренера команды.
10 апреля российский специалист рассказал, что владелец кипрского клуба Дмитрий Пунин вмешивался в тренерский процесс.
Ранее генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказал мнение об Александре Кержакове.