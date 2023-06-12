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Федотов: считать сезон-2022/23 неуспешным для ЦСКА язык не повернётся

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Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что считает сезон-2022/23 успешным для армейцев.

«Было много интересного и неизведанного из-за нового формата. Считать его неуспешным не повернётся язык. У ребят было время узнать друг друга, создать боеспособный коллектив, семью, чтобы двигаться вперёд и выигрывать трофеи», — цитирует Федотова РИА Новости

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

4 июня тренер был признан лучшим наставником РПЛ в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в новом контракте защитника Игоря Дивеева с армейцами прописаны отступные определённых европейских команд.

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