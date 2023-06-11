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«Фенербахче» в седьмой раз выиграл Кубок Турции по футболу

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Футболисты «Фенербахче» обыграли «Истанбул Башакшехир» в финале Кубка Турции.

Встреча в Измире завершилась со счётом 2:0.

Дубль оформил Миши Батшуайи (1-я и 29-я минуты).

«Фенербахче» стал обладателем Кубка страны в седьмой раз в своей истории. Последний раз команда выигрывала турнир в сезоне-2012/13.

25 мая генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что санкт-петербургская команда сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб планирует подписать несколько соглашений с зарубежными партнёрами.

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