«Фенербахче» в седьмой раз выиграл Кубок Турции по футболу
Встреча в Измире завершилась со счётом 2:0.
Дубль оформил Миши Батшуайи (1-я и 29-я минуты).
«Фенербахче» стал обладателем Кубка страны в седьмой раз в своей истории. Последний раз команда выигрывала турнир в сезоне-2012/13.
25 мая генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что санкт-петербургская команда сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб планирует подписать несколько соглашений с зарубежными партнёрами.