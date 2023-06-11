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Хохлов: РФС не стоит торопиться с переходом в Азию

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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен взять паузу с принятием решения о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Хохлов: РФС не стоит торопиться с переходом в Азию
  • РИА Новости

«Я бы не спешил идти в Азию. Непонятно, когда Европа будет, но тем не менее», — цитирует Хохлова РИА Новости.

Бывший полузащитник сборной России подчеркнул, что профессиональный футболист даже в условиях изоляции всегда сможет найти мотивацию выходить на поле.

«Всегда есть за что бороться, когда на кону есть и собственное имя, и клуб, и болельщики, поэтому для меня слово «мотивация», применимо к спорту, вообще непонятно», — сказал Хохлов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что находится в постоянном диалоге с руководством УЕФА по вопросу отмены санкций.

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