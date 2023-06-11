Дюков: один из сентябрьских товарищеских матчей сборной России может пройти в Москве

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что будет сделано всё возможное для проведения одного из двух сентябрьских товарищеских матчей национальной сборной в России.

«Второй матч хотели бы провести дома. Давайте подпишем сначала контракт. Есть шорт-лист, работаем. Это достаточно много команд. Есть определённые проблемы, не все хотят играть», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что национальная сборная проведёт товарищеский матч с Катаром в сентябре в гостях.

Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой.