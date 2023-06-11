Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дюков: один из сентябрьских товарищеских матчей сборной России может пройти в Москве

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что будет сделано всё возможное для проведения одного из двух сентябрьских товарищеских матчей национальной сборной в России.
Дюков: один из сентябрьских товарищеских матчей сборной России может пройти в Москве
  • РИА Новости

«Второй матч хотели бы провести дома. Давайте подпишем сначала контракт. Есть шорт-лист, работаем. Это достаточно много команд. Есть определённые проблемы, не все хотят играть», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что национальная сборная проведёт товарищеский матч с Катаром в сентябре в гостях. 

Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить