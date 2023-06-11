Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с Катаром в сентябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что национальная сборная проведёт товарищеский матч с Катаром осенью.

Игра состоится в сентябре на выезде, приводит слова Митрофанова ТАСС.

Россия в 2016 году в контрольном матче уступила Катару со счётом 1:2.

Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор с лета на осень.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой.