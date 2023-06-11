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Червиченко: Галицкий и его «Краснодар» заслужили впервые в истории завоевать Кубок России

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко признался, что желает «Краснодару» и его владельцу Сергею Галицкому победы в Суперфинале Кубка России по футболу сезона-2022/23.

«Я буду за «Краснодар». Даже больше за Сергея Галицкого. Он столько вложил в развитие футбола, так погружен в это дело, искренне, от всего сердца. Такой вклад должен вознаграждаться трофеями. Галицкий заслужил это уже давно, наработал», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

По его мнению, завоевания Кубка России придаст Галицкому ещё больше мотивации дальше развивать свой клуб.

«А будет трофей, он еще больше будет погружен в процесс развития своей команды. Чемпионат России он вряд ли выиграет в ближайшее время, а Кубок надо обязательно брать», — добавил Червиченко.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск. 

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.

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