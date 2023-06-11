Иванюк: сильнейшие в мире прыгуны в высоту живут в России и Белоруссии

Бронзовый призёр чемпионата мира Илья Иванюк считает, что прыгуны в высоту из России и Белоруссии выходят в число лучших на планете.

«Все-таки в мужских прыжках в высоту самые сильные — это Россия и Белоруссия. Если к нам захотят присоединиться Тамбери и Баршим, милости просим, приезжайте и прыгайте», — цитирует Иванюка ТАСС.

По его словам, на соревнования в России стали приезжать иностранные атлеты.

«Это уже здорово. Мемориал Знаменских уже стал международным соревнованием, здесь вместе с нами выступают белорусы и турки», — заключил Иванюк.

Иванюк победил на «Мемориале Знаменских». Его результат — 2,24 м.

Вторым стал Альперен Асет из Турции (2,24). Третий — Никита Анищенков (2,21).

Итальянец Джанмарко Тамбери и катарец Мутаз Баршим на летней Олимпиаде 2021 года поделили первое место.

Ранее сообщалось, что Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики.