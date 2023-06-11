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РФС оплатит лечение травмы арбитра Усачёва

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил, что РФС окажет помощь получившему травму арбитру Роману Усачёву.

«В субботу Роману предстоит пройти МРТ, после чего будет понятно, что делать дальше. Мы оплатим операцию в случае необходимости, а также реабилитацию арбитра. Желаем Роману здоровья и скорейшего восстановления», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

По его словам, РФС в 2022 году за счет средств от партнера создал специальный фонд, благодаря которому каждый арбитр может бесплатно восстанавливаться от травм.

Ассистент главного арбитра Усачёв получил травму колена во время стыкового матча между «Факелом» и «Енисеем».

Ранее сообщалось, что РФС опубликовал составы сборной России и «Зенита» на Матч Легенд.

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