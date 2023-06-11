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Гвардиола — о победе «Сити» в финале Лиги чемпионов с «Интером»: звёзды сошлись

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что фортуна помогла английской команде одержать победу в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23 с итальянским «Интером».

«Звёзды сошлись наконец-то. Я очень рад, что мы победили, но в то же время «Интер» имел несколько отличных шансов забить нам. И тогда матч сложился бы совсем по-другому. Нам должно было повезти в какой-то момент. Ведь в прошлом финале удача была не на нашей стороне», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры. 

Ранее сообщалось, что Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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