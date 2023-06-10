Хомуха не видит фаворита в финале Кубка России ЦСКА — «Краснодар»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха затруднился назвать фаворита в суперфинале Кубка России по футболу с «Краснодаром».

«В финале априори нельзя никого выделять и называть фаворитом. ЦСКА прошёл сезон гораздо ровнее, у него более сбалансированная команда, но финал есть финал. «Краснодар» тоже приложит максимум усилий для того, чтобы взять первый трофей в нашем футболе», — цитирует Хомуху «Матч ТВ».

Он уверен, что игра пойдёт на встречных курсах.

«И «Краснодар», и ЦСКА хотят взять приз в этом году, поэтому самоотдача и накал страстей будут соответствующими», — добавил Хомуха.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.