Хомуха не видит фаворита в финале Кубка России ЦСКА — «Краснодар»
«В финале априори нельзя никого выделять и называть фаворитом. ЦСКА прошёл сезон гораздо ровнее, у него более сбалансированная команда, но финал есть финал. «Краснодар» тоже приложит максимум усилий для того, чтобы взять первый трофей в нашем футболе», — цитирует Хомуху «Матч ТВ».
Он уверен, что игра пойдёт на встречных курсах.
«И «Краснодар», и ЦСКА хотят взять приз в этом году, поэтому самоотдача и накал страстей будут соответствующими», — добавил Хомуха.
Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.
Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.