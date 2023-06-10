Диалло утверждён на пост президента Федерации футбола Франции
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На заседании генеральной ассамблеи FFF 10 июня Диалло получил 91,26% голосов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
28 февраля 2023 года Ноэль Ле Гре принял решение покинуть пост президента Федерации футбола Франции (FFF) из-за обвинений в сексуальных домогательствах, а также критики после продления контракта с наставником французской сборной Дидье Дешамом и после своих высказываний в адрес Зинедина Зидана.
Ранее Ле Гре стал главой нового парижского офиса ФИФА.