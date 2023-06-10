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Диалло утверждён на пост президента Федерации футбола Франции

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Исполняющий обязанности президента Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло утверждён в своей должности до 2024 года.
Диалло утверждён на пост президента Федерации футбола Франции
  • Gettyimages.ru

На заседании генеральной ассамблеи FFF 10 июня Диалло получил 91,26% голосов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

28 февраля 2023 года Ноэль Ле Гре принял решение покинуть пост президента Федерации футбола Франции (FFF) из-за обвинений в сексуальных домогательствах, а также критики после продления контракта с наставником французской сборной Дидье Дешамом и после своих высказываний в адрес Зинедина Зидана.

Ранее Ле Гре стал главой нового парижского офиса ФИФА.

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