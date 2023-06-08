Личка: мне важен футбол и спорт, политика меня не интересует

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о важности футбола.

«Оказывал ли кто-то давление за то, что я не покинул «Оренбург» после 24 февраля 2022 года? Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил», — приводят слова Лички «Известия».

Соглашение Марцела Лички с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. «Оренбург» занял седьмое место в Российской премьер-лиге (46 очков). 29 мая наставник сообщил, что останется главным тренером «Оренбурга» на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Оганесяна.