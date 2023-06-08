«Ливерпуль» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Макаллистера из «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 24-летним полузащитником носит долгосрочный характер, точные сроки не уточняются.

Уточняется, что Макаллистер уже успешно прошёл медицинское обследование.

В прошедшем сезоне Макаллистер принял участие в 37 матчах за «Брайтон», забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в «Реале».