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«Ливерпуль» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Макаллистера из «Брайтона»

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Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер продолжит карьеру в «Ливерпуле».
«Ливерпуль» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Макаллистера из «Брайтона»
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 24-летним полузащитником носит долгосрочный характер, точные сроки не уточняются. 

Уточняется, что Макаллистер уже успешно прошёл медицинское обследование.

В прошедшем сезоне Макаллистер принял участие в 37 матчах за «Брайтон», забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в «Реале».

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