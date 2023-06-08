Metaratings: «Спартак» ищет замену Промесу на случай судебных проблем

Московский «Спартак» приступил к поиску нового нападающего на случай судебных проблем у Квинси Промеса.

По информации Metaratings, возможный новичок красно-белых должен быть уже состоявшимся игроком. Клуб рассматривает футболистов от 23 до 28 лет. Если подходящий кандидат будет найден, то трансфер состоится летом вне зависимости от исхода дел Промеса.

30 мая нидерландцу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг. Две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

11 января 2023 года стало известно, что игрок подозревается в выплате €250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее сообщалось, что Промес намеревался выручить с партии кокаина €6 млн.