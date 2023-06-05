Чен: Щербакова сейчас переключилась на другие виды деятельности — показательные выступления и телевидение
- РИА Новости
«Анна переключилась на другой вид деятельности: показательные выступления и ведение передач. Со спортивной точки зрения ей не очень хочется выступать, у неё была травма. Думаю, это нормально — переключиться на другое и развиваться там», — цитирует Чен Sport24.
Она добавила, что Трусова не участвует в соревнованиях из-за недопуска россиян на международные турниры. По мнению комментатора, внутренние состязание пресны для Александры.
В список сборной России вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.
Напомним, что Щербакова пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Трусова не участвовала в чемпионате России из-за болезни.
Ранее Александр Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом.