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Чен: Щербакова сейчас переключилась на другие виды деятельности — показательные выступления и телевидение

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Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала то, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-победительница Игр Александра Трусова не вошли в состав сборной России на следующий сезон.
Чен: Щербакова сейчас переключилась на другие виды деятельности — показательные выступления и телевидение
  • РИА Новости

«Анна переключилась на другой вид деятельности: показательные выступления и ведение передач. Со спортивной точки зрения ей не очень хочется выступать, у неё была травма. Думаю, это нормально — переключиться на другое и развиваться там», — цитирует Чен Sport24.

Она добавила, что Трусова не участвует в соревнованиях из-за недопуска россиян на международные турниры. По мнению комментатора, внутренние состязание пресны для Александры.

В список сборной России вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева. 

Напомним, что Щербакова пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Трусова не участвовала в чемпионате России из-за болезни.

Ранее Александр Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом.

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