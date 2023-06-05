Федотов заявил, что ключевым в формировании ЦСКА стал зимний сбор

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как зимние сборы помогли сплотить футболистов команды.

«Игроки за зимние сборы притёрлись друг к другу. Не только в тренировочной работе, хотя это, разумеется, основной момент. Сформировался коллектив. Для достижения высоких целей очень важен командный дух, правильный настрой. Необходим характер, который проявится в самый нужный момент», — цитирует Федотова Bobsoccer.

4 июня тренер был признан лучшим наставником Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только «Зенит».

Ранее Владимир Федотов прокомментировал серебряную медаль ЦСКА в чемпионате России сезона-2022/23.