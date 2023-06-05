Черчесов: нужно дать Абаскалю возможность реализовать себя в следующем году

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о работе наставника Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Сложный был турнир не только для «Спартака», но и для многих. Третье место по сравнению с прошлым годом — это на семь ступенек выше. Нужно набраться терпения и дать тренеру возможность реализовать себя в следующем году», — цитирует Черчесова Sport24.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. В концовке турнира красно-белые проиграли борьбу за второе место столичному ЦСКА. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.

Контракт 34-летнего наставника с красно-белыми заканчивается летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Абаскаль не рассчитывает на Николсона.