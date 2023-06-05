Жулин — о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии: не удивлён такому исходу

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Не удивлён такому исходу. Только время может показать, пойдёт ли это на пользу Диане и Глебу. Единственное, у пары теперь появился шанс выступать на международных соревнованиях. Плюсом, насколько я понимаю, они сейчас проживают в Америке», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что сборная Грузии усилилась благодаря переходу российских фигуристов.

5 июня главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину выступать за сборную Грузии.

Танцевальный дуэт пропустил чемпионат России — 2023, а также не выступил на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.