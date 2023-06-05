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В ФФККР объяснили, почему Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-победительница Игр Александра Трусова не вошли в состав сборной России на следующий сезон.
В ФФККР объяснили, почему Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России
  • РИА Новости

«Согласно утверждённым правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже», — цитирует Когана ТАСС.

В список сборной России вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева. 

Напомним, что Щербакова пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Трусова не участвовала в чемпионате России из-за болезни.

Ранее Александр Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом.

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