В ФФККР объяснили, почему Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России
- РИА Новости
«Согласно утверждённым правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже», — цитирует Когана ТАСС.
В список сборной России вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.
Напомним, что Щербакова пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Трусова не участвовала в чемпионате России из-за болезни.
Ранее Александр Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом.