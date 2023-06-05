Романо: Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» до 2025 года

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, контракт рассчитан до 2025 года и включает в себя опцию продления ещё на один сезон.

«Реал» объявил об уходе Бензема в полдень 4 июня. Вечером он провёл прощальный матч с «Атлетиком» и забил гол (1:1).

Француз присоединился к команде в 2009 году. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Француз является обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Анчелотти узнал об уходе Бензема из «Реала» в день объявления.