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КДК РФС отправил «Спартаку» заключение по интервью Роши

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет возобновил дело по матчу 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1), в котором по красной карточке получили нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша.
КДК РФС отправил «Спартаку» заключение по интервью Роши
  • РИА Новости

«Возобновили производство по интервью Роши. Мы получили заключение и отправили «Спартаку», оповестили клубы», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

После матча Роша заявил, что для него Соболев является «клоуном». «Спартак» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эти слова защитника.

После скандального дерби Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. Также КДК принял решение отменить красную карточку игрока армейцев, полученную в матче.

Ранее в «Спартаке» назвали фантазиями слова защитника ЦСКА Роши о провокациях Соболева.

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