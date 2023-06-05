КДК РФС отправил «Спартаку» заключение по интервью Роши

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет возобновил дело по матчу 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1), в котором по красной карточке получили нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша.

«Возобновили производство по интервью Роши. Мы получили заключение и отправили «Спартаку», оповестили клубы», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

После матча Роша заявил, что для него Соболев является «клоуном». «Спартак» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эти слова защитника.

После скандального дерби Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. Также КДК принял решение отменить красную карточку игрока армейцев, полученную в матче.

Ранее в «Спартаке» назвали фантазиями слова защитника ЦСКА Роши о провокациях Соболева.