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Федотов — о серебре РПЛ: ЦСКА способен на большее

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал серебряную медаль команды в чемпионате России — 2022/23.
Федотов — о серебре РПЛ: ЦСКА способен на большее
  • РИА Новости

«Мне кажется, мы способны на большее. Это касается и отдельных футболистов, и команды в целом. Ребята уже показали, что могут прогрессировать. Это относится в том числе и к Чалову, Облякову, Дивееву, и к другим игрокам. Обязательно будем над этим работать — и команда продолжит поступательное движение вперёд», — цитирует Федотова Bobsoccer.

4 июня тренер был признан лучшим наставником РПЛ в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

Федотов также стал первым тренером в истории чемпионатов России, который завоевал серебряные медали в двух сезонах подряд с разными клубами.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе Федотова в сезоне-2022/23.

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