КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Джикии в адрес арбитра
- РИА Новости
«Болельщики «Крыльев» бросили в техническую зону «Спартака» две бутылки. Неподобающее поведение «Спартака»: шесть предупреждений, одно удаление. Рассмотрим удаление Джикии за нецензурную брань в адрес арбитра», — цитирует Григорьянца СЭ.
В матче «Крылья Советов» — «Спартак» (1:0) судья показал Георгию красную карточку после двух жёлтых на 43-й минуте игры. Джикия не попал в стартовый состав матча и получил удаление, находясь на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ.