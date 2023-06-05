КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Джикии в адрес арбитра

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о повестке комитета по итогам 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Болельщики «Крыльев» бросили в техническую зону «Спартака» две бутылки. Неподобающее поведение «Спартака»: шесть предупреждений, одно удаление. Рассмотрим удаление Джикии за нецензурную брань в адрес арбитра», — цитирует Григорьянца СЭ.

В матче «Крылья Советов» — «Спартак» (1:0) судья показал Георгию красную карточку после двух жёлтых на 43-й минуте игры. Джикия не попал в стартовый состав матча и получил удаление, находясь на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ.