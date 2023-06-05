Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Джикии в адрес арбитра

Короткая ссылка
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о повестке комитета по итогам 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Джикии в адрес арбитра
  • РИА Новости

«Болельщики «Крыльев» бросили в техническую зону «Спартака» две бутылки. Неподобающее поведение «Спартака»: шесть предупреждений, одно удаление. Рассмотрим удаление Джикии за нецензурную брань в адрес арбитра», — цитирует Григорьянца СЭ.

В матче «Крылья Советов» — «Спартак» (1:0) судья показал Георгию красную карточку после двух жёлтых на 43-й минуте игры. Джикия не попал в стартовый состав матча и получил удаление, находясь на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить