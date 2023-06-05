Щербакова и Трусова не включены в состав сборной России на следующий сезон

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева. Анна Щербакова и Александра Трусова отсутствуют в заявке.

Напомним, что Анна пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Александра не участвовала в чемпионате России из-за болезни.

Ранее Щербакова повторила архивное фото с сёстрами девять лет спустя.