Щербакова и Трусова не включены в состав сборной России на следующий сезон
- РИА Новости
В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева. Анна Щербакова и Александра Трусова отсутствуют в заявке.
Напомним, что Анна пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Александра не участвовала в чемпионате России из-за болезни.
Ранее Щербакова повторила архивное фото с сёстрами девять лет спустя.