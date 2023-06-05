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Романо: «Тоттенхэм» согласовал контракт с Постекоглу

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Руководство «Тоттенхэма» достигло устной договорённости с главным тренером «Селтика» Анге Постекоглу.
Романо: «Тоттенхэм» согласовал контракт с Постекоглу
  • Gettyimages.ru

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт между сторонами будет подписан на два года с опцией продления ещё на один сезон. Теперь «шпорам» предстоит провести переговоры с «Селтиком».

В марте «Тоттенхэм» сообщил о расторжении контракта с итальянским специалистом Антонио Конте.

По итогам сезона-2022/23 клуб не пробился в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки.

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