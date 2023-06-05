Романо: «Тоттенхэм» согласовал контракт с Постекоглу
- Gettyimages.ru
По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт между сторонами будет подписан на два года с опцией продления ещё на один сезон. Теперь «шпорам» предстоит провести переговоры с «Селтиком».
В марте «Тоттенхэм» сообщил о расторжении контракта с итальянским специалистом Антонио Конте.
По итогам сезона-2022/23 клуб не пробился в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате Англии.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки.