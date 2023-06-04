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Джикии может потребоваться операция в межсезонье

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что по окончании сезона намерен заняться здоровьем и, возможно, перенесёт операцию.

«Проблема с ногой и ещё одна, небольшая, которая, возможно, будет требовать хирургического вмешательства. Как быстрее займусь здоровьем и как можно быстрее восстановлюсь, так и быстро буду готовиться к возобновлению чемпионата», — цитирует Джикию Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия сыграл в 30 матчах за команду во всех турнирах, сделал две результативные передачи и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Третьего июня стало известно, что защитнику грозит дисквалификация до четырёх матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее по три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» вошли в символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2022/23.

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