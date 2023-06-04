Галтье раскритиковал болельщиков ПСЖ после свиста в адрес Месси
- AP
«Не понимаю такого обращения. Он вёл себя как великий профессионал, он величайший игрок в истории футбола. У него интересная статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира», — заявил тренер.
Болельщики клуба с неодобрением встретили выход Месси на церемонию награждения после заключительного матча Лиги 1.
3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.
Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.
Ранее сообщалось, что Месси, Неймар и Галтье досрочно покинули церемонию награждения ПСЖ.