Галтье раскритиковал болельщиков ПСЖ после свиста в адрес Месси

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отреагировал на свист со стороны болельщиков команды в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Не понимаю такого обращения. Он вёл себя как великий профессионал, он величайший игрок в истории футбола. У него интересная статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира», — заявил тренер.

Болельщики клуба с неодобрением встретили выход Месси на церемонию награждения после заключительного матча Лиги 1.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси, Неймар и Галтье досрочно покинули церемонию награждения ПСЖ.