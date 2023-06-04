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Галтье раскритиковал болельщиков ПСЖ после свиста в адрес Месси

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отреагировал на свист со стороны болельщиков команды в адрес нападающего Лионеля Месси.
Галтье раскритиковал болельщиков ПСЖ после свиста в адрес Месси
  • AP

«Не понимаю такого обращения. Он вёл себя как великий профессионал, он величайший игрок в истории футбола. У него интересная статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира», — заявил тренер.

Болельщики клуба с неодобрением встретили выход Месси на церемонию награждения после заключительного матча Лиги 1.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

Ранее сообщалось, что Месси, Неймар и Галтье досрочно покинули церемонию награждения ПСЖ.

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