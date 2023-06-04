Анри: Месси — первый игрок в истории, которого освистали с такой статистикой

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на то, что болельщики освистали форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Я думаю, что Месси — первый игрок в истории, который завершает сезон со статистикой 16-16 и которого освистывают перед матчем», — сказал Анри.

Болельщики клуба с неодобрением встретили выход Месси на церемонию награждения после заключительного матча Лиги 1.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» хочет объявить о подписании контракта с Месси 6 июня.