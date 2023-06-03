Карпов: «Зенит» не смог подписать Лантратова и продлил контракт с Кержаковым

Петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарём Михаилом Кержаковым.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Зенит» хотел подписать голкипера «Локомотива» Илью Лантратова, но московский клуб отказался от трансфера. Сам вратарь также не захотел переходить в санкт-петербургский клуб.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2022/23. «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов и Илья Лантратов — претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ.