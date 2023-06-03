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Хаджи — о поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»: просто слов нет

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Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи дал понять, что обескуражен поражением красно-белых в матче 30-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
Хаджи — о поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»: просто слов нет
  • РИА Новости

«Безобразие. Просто даже слов нет. Проигрываем команде, которая стоит на вылет. И уступаем при этом по всему: по желанию, по игре. Но, видимо, они интересовались счётом в матче с ЦСКА», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты «Спартака» знали, что армейцы крупно обыгрывают «Ростов».

«И им было до лампочки. А «Крыльям Советов» просто обязательно нужно было выиграть, чтобы остаться», — пояснил Хаджи.

«Спартак» уступил «Крыльям» (0:1), а ЦСКА разгромил «Ростов» (4:1). В итоге армейский клуб завоевал серебряные медали чемпионата России, красно-белые — бронзовые.

Ранее Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных в матче с «Крыльями».

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