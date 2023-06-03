Хаджи — о поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»: просто слов нет
- РИА Новости
«Безобразие. Просто даже слов нет. Проигрываем команде, которая стоит на вылет. И уступаем при этом по всему: по желанию, по игре. Но, видимо, они интересовались счётом в матче с ЦСКА», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».
По его мнению, футболисты «Спартака» знали, что армейцы крупно обыгрывают «Ростов».
«И им было до лампочки. А «Крыльям Советов» просто обязательно нужно было выиграть, чтобы остаться», — пояснил Хаджи.
«Спартак» уступил «Крыльям» (0:1), а ЦСКА разгромил «Ростов» (4:1). В итоге армейский клуб завоевал серебряные медали чемпионата России, красно-белые — бронзовые.
Ранее Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных в матче с «Крыльями».