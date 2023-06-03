Изидор: я хочу остаться в «Локомотиве», но в то же время хочу выйти на новый уровень

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о будущем в столичном клубе.

«Конечно, я хочу играть в лиге из топ‑5 Европы и в еврокубках. Но если не получится перейти, я с удовольствием останусь в «Локомотиве». Есть ли у меня предложения? Не знаю, спросите моего агента», — цитирует Изидора «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее агент Изидора оценил результативность форварда, восстановившегося после травмы.