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Изидор: я хочу остаться в «Локомотиве», но в то же время хочу выйти на новый уровень

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о будущем в столичном клубе.
Изидор: я хочу остаться в «Локомотиве», но в то же время хочу выйти на новый уровень
  • Gettyimages.ru

«Конечно, я хочу играть в лиге из топ‑5 Европы и в еврокубках. Но если не получится перейти, я с удовольствием останусь в «Локомотиве». Есть ли у меня предложения? Не знаю, спросите моего агента», — цитирует Изидора «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее агент Изидора оценил результативность форварда,  восстановившегося после травмы.

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