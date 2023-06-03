Чалов: для ЦСКА осталась ещё одна самая важная игра сезона

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Для нас сезон ещё не закончен, осталась самая важная игра, нужно к ней восстановиться и подготовиться. Мы разбирали игру «Ростова», хорошо подготовились, если в первом тайме забили четыре мяча», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе армейского клуба мячи забили Хесус Медина (11-я минута), Фёдор Чалов (17-я, пенальти; 33-я), Виллиан Роша (25-я).

У «Ростова» отличился Евгений Чернов (78-я).

Таким образом, ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России. «Ростов» с 53 очками остался на четвёртом месте.

Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч в составе московского клуба.