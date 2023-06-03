Салихова объяснила, почему «Спартак» неудачно провёл вторую половину сезона

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение команды в заключительном матче чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, отнявшие важные очки, новый менеджмент. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Спартак», набравший 54 очка, занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» — на 12-й позиции (32 очка).

Ранее Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных в матче с «Крыльями».