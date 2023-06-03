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«Локомотив» одержал победу над «Торпедо» в матче 30-го тура РПЛ

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«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
«Локомотив» одержал победу над «Торпедо» в матче 30-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Москве на «РЖД Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» голами отметились Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор. За «Торпедо» забил Илья Стефанович.

Таким образом, железнодорожники стали восьмыми по итогам сезона в РПЛ. «Торпедо» заняло 16-е место и вылетело в Первую лигу.

«Оренбург» на своём поле обыграл «Динамо» со счётом 3:0. Команда Марцела Лички стала седьмой, а бело-голубые — девятыми.

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью — 2:2. Грозненцы заняли пятое место в РПЛ, а подопечные Владимира Ивича — шестые. 

«Урал» одержал победу над «Сочи» со счётом 1:0. Екатеринбургский клуб стал 11-м, а сочинский — десятым. 

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Спартак» играют вничью после первого тайма в 30-м туре РПЛ.

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