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Кавазашвили: я бы отдал приз лучшему голкиперу сезона Акинфееву

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что приз лучшему голкиперу сезона-2022/23 должен достаться голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

«Я бы отдал этот приз Акинфееву. Почему? Потому что с его возрастом и с его опытом он очень много пользы приносит ЦСКА», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В финальном голосовании будут принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. 

Имя лучшего вратаря сезона будет объявлено 4 июня. 

10 марта Акинфеев попал в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Футболист набрал 47 очков и занял 47-е место. Голкипер является воспитанником ЦСКА, за который дебютировал в 2003 году.

Ранее российский тренер Максим Боков заявил, что Акинфеев лучше итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

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