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«РБ Спорт»: «Спартак» направил в КДК РФС дополнительные материалы по дисквалификации Соболева

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«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС, отправив дополнительные материалы по ситуации между нападающим Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в матче 28-го тура РПЛ.

По информации «РБ Спорт», представители клуба обращают внимание КДК на интервью Роши, где он произнёс слово «клоун». За это высказывание защитнику может грозить до двух матчей дисквалификации.

После дерби в рамках РПЛ с ЦСКА (2:1) Соболев получил четыре матча дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.

Ранее сообщалось, что «Спартак» запросил у РФС полный текст решения по дисквалификации Соболева.

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