Канчельскис: Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место в составе «Динамо»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на то, что нападающий «Динамо» Фёдор Смолов продлил контракт с московским клубом.

«Теперь Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место. Ему есть к чему стремиться. В текущей ситуации без еврокубков и матчей сборных это можно сделать. Смолов — опытный игрок, может передавать навыки молодёжи», — цитирует Канчельскиса Euro-Football.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что Смолов поблагодарил «Динамо» после продления контракта.