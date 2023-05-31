«Динамо» готово вновь пригласить Овечкина сыграть в матче против клуба из медиалиги
«Мы работаем над этим. Пока подтверждения нет, надеемся», — цитирует Манкина «Спорт-Экспресс».
В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.
Форвард является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее сообщалось, что Овечкин во второй раз может сыграть за ФК «Динамо».