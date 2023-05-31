Орлов сравнил заслуги Галицкого и Федуна

Комментатор Геннадий Орлов сравнил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Это абсолютно разные люди. У Галицкого другая культура. Он построил стадион, парк, академию. Федун — нет. Стадион «Спартака» оформлен на какое-то другое лицо. К Галицкому заслуженно относятся с уважением. У Федуна меня удивляла селекционная работа. Плюс что это за неуважение к тренерам? Их меняли, как перчатки», — цитирует Орлова Sport24.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время управления Федуна клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший тренер «Краснодара» Сергей Гуренко рассказал, чем его поразил Галицкий.