Защитник «Спартака» Дуарте рассказал, что его очень напугало московское метро

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте объяснил, что его напугало в московском метро.

«Если честно, я очень испугался. Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе», — приводит слова Дуарте РИА Новости.

По словам защитника, ему было очень интересно.

«Спустился в метро из любопытства. До центра города, правда, не доезжал. Слышал, что там очень красивые станции», — сказал он.

23-летний парагваец перешёл в московский клуб в январе. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Ранее Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартак».