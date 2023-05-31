Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Защитник «Спартака» Дуарте рассказал, что его очень напугало московское метро

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте объяснил, что его напугало в московском метро.

«Если честно, я очень испугался. Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе», — приводит слова Дуарте РИА Новости.

По словам защитника, ему было очень интересно.

«Спустился в метро из любопытства. До центра города, правда, не доезжал. Слышал, что там очень красивые станции», — сказал он.

23-летний парагваец перешёл в московский клуб в январе. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Ранее Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить