Грачёва: надеюсь, что в следующем году смогу сыграть на «Ролан Гаррос» под флагом Франции

Российская теннисистка Варвара Грачёва надеется, что сможет выступить на «Ролан Гаррос» 2024 года под французским флагом.

«Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после.

Я приняла это решение ещё до пандемии. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — приводит слова Грачёвой Sport.pl.

27 марта появилась информация о том, что Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции. С 2016 года она тренируется в теннисном центре в Каннах.

Ранее сообщалось, что Грачёва пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».