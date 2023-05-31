Грачёва: надеюсь, что в следующем году смогу сыграть на «Ролан Гаррос» под флагом Франции
«Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после.
Я приняла это решение ещё до пандемии. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — приводит слова Грачёвой Sport.pl.
27 марта появилась информация о том, что Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции. С 2016 года она тренируется в теннисном центре в Каннах.
Ранее сообщалось, что Грачёва пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».