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Семак призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно брать пример с петербургского клуба.
Семак призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»
  • globallookpress.com

«После матча с «Факелом» будет не только дискотека, но и подарок от «Зенита» болельщикам. Мы гордимся нашими болельщиками, которые в непростое время поддерживают нас. Многим клубам стоит брать пример, чтобы посещаемость у них была выше», — приводит слова тренера РИА Новости.

После окончания матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» «Зенит» проведёт шоу, в рамках которого для болельщиков пройдёт дискотека. Диджеем станет вратарь петербургского клуба Даниил Одоевский.

7 мая сине-бело-голубые досрочно выиграли РПЛ, обыграв московский «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» в июле планирует принять участие в предсезонном турнире.

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