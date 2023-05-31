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«Зенит» в июле планирует принять участие в предсезонном турнире

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что петербургский клуб планирует принять участие в предсезонном турнире с 1 по 9 июля.
«Зенит» в июле планирует принять участие в предсезонном турнире
  • globallookpress.com

«Отпуск будет небольшой. После 20 июня соберёмся для медосмотра, а с 23-го числа начнём тренировки. С 1 по 9 июля запланирован турнир», — приводит слова Семака РИА Новости.

По словам тренера, информация о соперниках и датах предстоящих матчей будет позже.

«С финала Кубка России до Суперкубка небольшой срок. После Суперкубка будем готовиться к следующему сезону», — заявил он.

7 мая сине-бело-голубые досрочно выиграли Российскую премьер-лигу, обыграв московский «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура.

Ранее Семак опроверг информацию об интересе московского «Локомотива» к защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову.

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