Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартак»

Короткая ссылка
Защитник Алексис Дуарте признался, что ключевым фактором при его переходе в «Спартак» была финансовая составляющая.
Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартак»
  • globallookpress.com

«Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов. Но для меня переход в «Спартак» был вызовом», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста восемь матчей за красно-белых и ни одного результативного действия.

Ранее Дуарте рассказал, что не хотел нанести травму нападающему «Зенита» Малкому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить