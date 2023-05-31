Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартак»

Защитник Алексис Дуарте признался, что ключевым фактором при его переходе в «Спартак» была финансовая составляющая.

«Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов. Но для меня переход в «Спартак» был вызовом», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста восемь матчей за красно-белых и ни одного результативного действия.

Ранее Дуарте рассказал, что не хотел нанести травму нападающему «Зенита» Малкому.