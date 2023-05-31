Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартак»
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«Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов. Но для меня переход в «Спартак» был вызовом», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».
23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста восемь матчей за красно-белых и ни одного результативного действия.
Ранее Дуарте рассказал, что не хотел нанести травму нападающему «Зенита» Малкому.